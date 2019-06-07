КПРФ планирует выдвинуть кандидатов на довыборы в парламент Хакасии в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. КПРФ планирует выдвинуть кандидатов на довыборах в Верховный совет Хакасии в июне. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Валентин Коновалов, представляющий эту политическую партию.

Действующий состав Верховного совета Хакасии был избран в сентябре прошлого года. 25 депутатов было избрано одномандатным округам, столько же - по партийным спискам. Меньше чем за год места по четырем округам оказались вакантными: Михаил Валов, избранный по округу № 11 (Саяногорск) от ЛДПР, стал мэром Саяногорска, коммунист Коновалов, победивший в округе № 4 (Абакан), после избрания главой республики сложил полномочия депутата, единоросс Андрей Асочаков, выбранный по округу № 19 (Аскизский район), стал первым вице-премьером республиканского правительства, а его однапартиец Александр Жуков (округ № 9, г. Абаза) стал членом Совета Федерации от республиканского парламента. Предполагается, что довыборы по этим округам пройдут в единый день голосования в сентябре этого года.

"Безусловно, у нас четыре округа. <…> КПРФ будет участвовать, мы сейчас анализируем, какие перспективы у наших кандидатов. В июне будет выдвижение", - сказал Коновалов, не уточнив, будут ли выдвинуты кандидаты во всех округах. "Мы будем стремиться выдвинуть кандидатов по максимуму, но при этом будем исходить из целесообразности: если социология, аналитика будет показывать, что у нашего кандидата нет шансов, скорее всего, мы не будем выдвигать", - отметил он, добавив, что для КПРФ эти довыборы носят стратегическое значение.

В настоящее время в Верховном совете 46 депутатов: 17 мест у "Единой России", у КПРФ - 15, ЛДПР - восемь, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" имеют по два депутат, еще два человека не входят в состав фракций.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций форума при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.