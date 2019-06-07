В Барнауле изъяли партию колбасы из-за подозрения о наличии похожего на ртуть вещества

БАРНАУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Полиция изъяла партию колбасных изделий из магазинов Барнаула из-за подозрения о наличии в продукции вещества, похожего на ртуть, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"6 мая поступило обращение от женщины, обнаружившей в купленной колбасе вещество, похожее на ртуть, образцы взяты на исследование. Продукция была куплена в магазине на улице Островского в Барнауле - сотрудники полиции изъяли колбасу из магазина. Согласовано временное приостановление поставок и реализации этой колбасы и отзыв с торговых точек продукции до установления всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель ведомства.

Сотрудники полиции с представителями фирмы - производителя колбасы и торговых точек сразу изъяли всю подозрительную продукцию. В ведомстве отметили, что пока ведется разбирательство, его подробности, а также название фирмы-производителя продукции не разглашается.