Полиция ищет водителя, заехавшего на иномарке на пешеходный мост в Красноярске

Видео об инциденте появилось в группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу. На нем водитель иномарки заезжает на мост и, не обращая внимания на пешеходов, едет дальше. При этом в этот момент рядом с заездом на мост стоят двое сотрудников патрульно-постовой службы, которые никак не реагируют на заезжающий автомобиль.

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. ГИБДД устанавливает личность водителя автомобиля Lexus, который заехал на своей иномарке на пешеходный вантовый мост в центре Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка ГИБДД.

"Сейчас устанавливается личность водителя", - сказали в ГИБДД, добавив, что действиям двух полицейских также будет дана "правовая оценка".

Это уже не первый инцидент, связанный с пешеходным мостом в Красноярске. В январе этого года девушка разместила в социальной сети Instagram свое фото на фоне автомобиля BMW на пешеходном мосту в Красноярске. Снимок активно разлетелся по сети. Позднее девушка выложила у себя на странице видео, которое также разошлось по местным группам в соцсетях, где она поясняет инспекторам ГИБДД, что само фото было сделано ночью 1 января и при заезде на мост, она убедилась, что на нем нет пешеходов, а также не установлены запрещающие знаки. Девушка была оштрафована на 2 тысячи руб.

Пешеходный вантовый мост связывает площадь перед Большим концертным залом и местом традиционного отдыха горожан - островом Татышев. Движение автомобилей по нему запрещено.