Три региона СФО подписали с Минтрансом РФ соглашение о строительстве дороги Абакан - Бийск

БАРНАУЛ, 7 июня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали на ПМЭФ-2019 соглашение о строительстве транспортного коридора Абакан - Бийск. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Стороны пришли к соглашению о совместном строительстве автомобильной дороги - транспортного коридора Абакан - Бийск, которая является ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия, а также приведении в нормативное состояние автомобильных дорог, составляющих единую сеть с транспортным коридором", - сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, трасса, которая будет создаваться при поддержке Минтранса РФ, позволит усилить связку между регионами и поможет созданию качественной инфраструктуры на маршруте. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов отметил, что дорога поможет развитию экспорта продукции РФ в Монголию, Китай и Казахстан. Губернатор Кемеровской области Серей Цивилев пояснил, что с появлением этой дороги у территорий появится возможность реализовывать проекты, которые были запланированы много лет назад, в том числе, в социальной сфере и экономике.

Как пояснили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, транспортный коридор Абакан - Бийск кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Тыву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию. Это существенно сэкономит время, транспортные расходы и снизит себестоимости товаров и услуг, усилит грузооборот и туристический поток.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства трассы оценивается в 18 млрд рублей. На сегодня добраться от Абакана до Бийска можно лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Длина пути составляет 1,1 тыс. км, строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут до 430 км.