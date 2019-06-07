Время ожидания в новосибирских МФЦ сократилось в 4-5 раз за 1,5 года

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Совершенствование технологических процессов в работе многофункциональных центров (МФЦ) позволило сократить время ожидания в очереди до десяти минут в среднем по сети региона с начала 2019 года. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

"По очередям у нас достаточно серьезные продвижения. <…> По итогам 2018 года время ожидания в очереди составило 12 минут. На сегодняшний день с начала года - порядка десяти минут. За эту неделю только в трех филиалах время ожидания превышало 15 минут. Это Кировский филиал, там время ожидания 22 минуты, но это связано с тем, что 13 из 15 специалистов, которые работают, - новички. <…> Второй - Ордынский, и еще Первомайский", - сказал Шовтак.

По его словам, еще в конце 2017 года - начале 2018 года очереди составляли 40-50 минут. Заместитель министра также сообщил, что в настоящее время процесс создания сети МФЦ в регионе власти считают завершенным.

"31 мая <…> открыт Кировский филиал, этот филиал стал последним филиалом, который мы планировали открыть. Теперь все районы Новосибирска имеют свой филиал", - отметил Шовтак.

Директор ГАУ Новосибирской области "МФЦ" Наталья Бабушкина отметила, что сокращение времени ожидания в очередях стало возможным благодаря совершенствованию технологических процессов.

"Мы можем в режиме онлайн регулировать очередь, у нас существует система, где мы видим, где в каком филиале сколько находится людей, сколько на обслуживании, где какие проблемы, какой поток, мы можем перераспределять эту очередь, вплоть до того, что мы заявителю можем предложить поехать в другой филиал, где свободнее", - сказала Бабушкина.

Она добавила, что с февраля 2019 года запущено мобильное приложение, а с апреля начал работу интеллектуальный голосовой робот-консультант "Николай", который отвечает на звонки по единому номеру до соединения с оператором.

В Новосибирской области 45 филиалов МФЦ в пяти городских округах и 30 муниципальных районах области. Из них 11 расположены в Новосибирске. На территории региона также работают 53 территориально обособленных подразделения МФЦ, они созданы в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек. Еще восемь мобильных офисов МФЦ курируют отдаленные населенные пункты в 23 муниципальных районов региона.