В Омске женщина убила дочь, набив ей рот хлебом

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Следователи в Омске возбудили уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, которая задохнулась из-за того, что ей умышленно набила рот хлебом пьяная мать, сообщило в пятницу управление СК РФ по Омской области.

О пропаже девочки накануне, 6 июня, почти через месяц после преступления, в полицию сообщила подруга подозреваемой. Было установлено, что ребенок был убит пьющей матерью. Сейчас она задержана, следствие будет просить суд об аресте.

"По версии следствия, 9 мая <...> находившаяся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемая, воспитывающая двух детей, трехлетнего сына и двухлетнюю дочь, увидев, что младшая дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался. После этого сожитель женщины вынес тело из дома и с целью сокрытия преступления спрятал, где именно, подозреваемая пояснить не может. В настоящее время следствием предпринимаются меры к установлению места захоронения тела ребенка, что представляет определенную сложность в связи со смертью 19 мая мужчины от алкогольной интоксикации", - говорится в сообщении на сайте управления СК.

Отмечается, что подозреваемая отрицала свою причастность к убийству, перекладывая вину на сожителя, но правильно выбранная следователем тактика допроса привела к признанию. Дело было возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как пояснили ТАСС следователи, речь идет именно об умышленном убийстве.

"Женщина должна была осознавать опасность своих действий и понимать, что двухлетний ребенок, которому забили рот кусками хлеба, может задохнуться. Поэтому мы трактуем преступление именно так", - сказал представитель СК.

Семья состояла на учете как неблагополучная, в ходе следствия также будет решаться вопрос об ответственности органов опеки и других контролирующих органов, которые должны защищать права несовершеннолетних.