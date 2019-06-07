Более 4,3 тыс. человек остались без света в Иркутской области из-за аварии на ЛЭП

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. человек остались без электроэнергии в пяти населенных пунктах Иркутской области в пятницу из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 13:45 (08:45 мск) 7 июня поступила информация об аварийном отключении Вл-110 кВ ОГУЭП "Облкомунэнерго" протяженностью 23 км, причина устанавливается. Под отключение попали пять населенных пунктов (Мама, Луговской, Мусковит, Колотовка, Витимский), в которых проживает 4374 человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Облкоммунэнерго ТАСС сообщили, что социальные объекты в населенных пунктах обеспечены резервными источниками энергоснабжения. К месту аварии направлена бригада специалистов. Процесс восстановления энергоснабжения осложняется тем, что линия проходит по труднодоступной местности. В пресс-службе отметили, что аварийное отключение в этих поселках также было в четверг, в течение дня подачу электроэнергии возобновили, однако в пятницу произошла новая авария.