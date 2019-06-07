В Томске разрабатывают доступные сенсоры для определения вируса клещевого энцефалита

ТАСС, 7 июня. Молодой ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Екатерина Христунова вместе с коллегами из Университета химии и технологии Праги разрабатывает электрохимические иммуносенсоры для определения вируса клещевого энцефалита в сыворотке крови. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти. Передается через укусы клещей.

"Если человека укусил клещ, инфицированный энцефалитом, то иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела для борьбы с вирусом. Собственно по этим антителам в крови человека и можно определить наличие вируса. Мы работаем с электрохимическими методами, которые просты в применении и дают высокую чувствительность. Однако, как и многие другие биологические объекты, антитела электрохимически не активны. Поэтому мы связываем их с наночастицами серебра методом спонтанной сорбции, что является аналитической меткой для определения антител", - приводит пресс-служба слова Христуновой, инженера отделения химической инженерии ТПУ.

На поверхности сенсоров осаждаются антитела, которые специфически связываются с антигеном вируса клещевого энцефалита, что дает возможность определить вирус в крови человека. Затем антитела связываются с наночастицами серебра размером от 4 до 6 нанометров. После чего сенсор-электрод помещается в электрохимическую ячейку для проведения анализа - регистрации электрического сигнала от частиц серебра. Чем выше пик сигнала, тем больше концентрация серебра, а, значит, и антител.

Сенсоры обладают всеми преимуществами электрохимических инструментов: низкая стоимость, простота и высокая чувствительность, отметили в пресс-службе.

Перспективы исследования

"Пока мы работаем не с образцами крови, а с модельными растворами антител. После отработки методики на стандартных растворах мы перейдем на определение антител вируса клещевого энцефалита в образцах крови человека. Основной нашей задачей является повышение чувствительности, экспрессности и точности метода", - пояснила Христунова.

Ученые ТПУ вместе с коллегами из Чехии рассчитывают сделать такие сенсоры доступными для экспресс-анализа на вирус клещевого энцефалита.

"Ранняя диагностика является ключом к эффективному лечению клещевого энцефалита, поэтому очень важно развивать простые и доступные методы диагностики. У электрохимических сенсоров, помимо прочих преимуществ, есть важное достоинство - возможность миниатюризации. И в конечном итоге речь идет о создании небольшой тест-системы для экспресс-анализа, доступной для индивидуального использования. У Томского политеха уже есть большой опыт работы в этой области. Так, в ТПУ мы уже создали сенсоры для экспресс-определения холестерина и гепарина в крови", - приводит пресс-служба слова профессора, руководитель отделения химической инженерии ТПУ Елена Короткова.

Последние результаты исследования опубликованы в журнале Sensors (IF 2,475).