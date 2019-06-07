Омская область договорилась укреплять сотрудничество с Кузбассом и Башкирией

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области подписало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью и план мероприятий по развитию сотрудничества на 2020-2023 годы с Республикой Башкортостан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Омской области.

"Губернатор Омской области Александр Бурков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве, которое вступило в силу в день подписания и действует в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

По слова Буркова, между Омской областью и Кузбассом налажены обширные кооперационные связи. "Мы от Кузбасса зависим и по углю, и по металлопрокату - у нас своего нет. Они, в свою очередь, берут нашу продукцию нефтехимии, приборостроения и машиностроения", - цитирует пресс-служба губернатора. По данным Омскстата, в 2016 году Кемеровская область занимала второе место во всем товарообороте Омской области с регионами России (12,8%).

В пресс-службе отметили, что соглашение направлено на расширение двусторонних связей в экономической, культурной и социальной сферах деятельности, а также на создание организационных, экономических и правовых условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились создавать благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата и реализации совместных проектов.

На форуме также был подписан план мероприятий по сотрудничеству между правительством Омской области и правительством Республики Башкортостан. "Дорожная карта придаст импульс межрегиональному сотрудничеству в области торгово-экономического сотрудничества, сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки. Стороны делают упор на развитии нефтехимического и агробиотехнологического кластеров, расширении отношений в туристической, культурной и гуманитарной сферах", - отметили в правительстве.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.