Железная дорога Кызыл - Курагино может быть построена на условиях концессии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Финансирование проекта строительства железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) может быть осуществлено на условиях концессии, сообщил в пятницу ТАСС руководитель Корпорации развития "Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Железная дорога Элегест - Кызыл - Курагино протяженностью 410 км пройдет по территории Тувы и Красноярского края, ее плановая пропускная способность - 19 пар поездов в сутки. Они должны обеспечить перевозку 15 млн тонн груза в год, из которых 12 млн тонн - тувинский уголь. Дорога является важной частью проекта разработки Элегестского угольного месторождения. Прогнозные запасы коксующегося угля на Элегесте - 855,2 млн тонн. Для завода и угольного терминала правительство готово предоставить государственные гарантии, их размер определит Минэкономразвития РФ по согласованию с Минфином.

"У нас активно ведется работа по проектированию, потому что проект очень масштабный и предполагает большое количество мостов, тоннелей, очень непростой рельеф, очень много вопросов с этим связано. И параллельно мы прорабатываем финансирование, базовый сценарий - концессия, когда в формате государственно-частного партнерства эта дорога будет реализована", - сказал Ладыженко.

При этом он отметил, что инвестор проекта "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК) рассматривает все возможные варианты финансирования, в том числе и возможности "инфраструктурной ипотеки". "Компания-инвестор проводит работу по выработке окончательного решения по источникам и объемам финансирования, срокам и условиям. Время еще есть, потому что пока идет проектирование, эти вопросы должны быть урегулированы", - подчеркнул Ладыженко. Он добавил, что в перспективе дорога может быть продлена через Монголию в Китай.

Проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Объем инвестиций оценивается в размере порядка 2 трлн рублей с горизонтом планирования до 2027 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.