Начальнику подразделения полиции в Барнауле предъявили обвинение во взяточничестве

БАРНАУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Барнаулу: он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Андрея Абрамова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 6 июня в Барнауле сотрудник полиции получил от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью 700 тыс. рублей как часть взятки за незаконные действия в пользу этих юридических лиц - за способствование отказу в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейский был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

По уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители также понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.