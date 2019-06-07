В Хакасии женщина на несколько дней оставила двух маленьких детей одних в квартире

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Жительница города Черногорска в Хакасии оставила детей 8 и 4 лет одних в квартире, через несколько дней, чтобы получить помощь, 8-летней девочке пришлось скинуть записку с балкона. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте республиканского МВД.

"Женщина, оставив детей дома одних, закрыла дверь на замок и уехала к знакомому, проживающему в Абакане, в гостях у которого употребляла спиртные напитки. О том, что ребятишки несколько дней одни находятся в квартире, узнали соседи: старшая девочка написала записку и бросила ее с балкона", - говорится в сообщении. Уточняется, что по версии следствия, 28-летняя женщина с конца прошлого года не исполняла обязанности по воспитанию дочери 2011 года рождения и сына 2015 г. р.

Записку нашли соседи. Они связались с родственниками детей, которые забрали их из пустой квартиры. Сообщается, что женщина регулярно употребляла спиртные напитки, оставляла детей одних, позволяла, чтобы дочь систематически пропускала школу. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних несколько раз привлекали женщину к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Максимальное наказание - лишение свободы на три года.