Адвокат супруги экс-директора новосибирской клиники Мешалкина обжалует ее арест

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Адвокат супруги экс-директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина Ирины Бойцовой, подозреваемой в соучастии в растрате, подала в пятницу документы на обжалование решения суда об ее аресте, сообщила в пятницу ТАСС адвокат женщины Анна Белоногова.

В среду Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Бойцову, занимающую пост замдиректора клиники Мешалкина по организационно-клинической работе, где ранее выявили махинации с закупками.

"Жалоба подана", - сообщила Белоногова, добавив, что дело направят в Новосибирский областной суд ориентировочно в конце следующей недели, еще приблизительно через неделю суд назначит соответствующее заседание.

Адвокат также отметила, что Бойцовой ежедневно вызывают скорую помощь. Ранее ТАСС сообщал, что у нее четвертая степень варикозной болезни, которая не стала препятствием к содержанию под стражей.

Бойцову задержали вместе с ее супругом, академиком РАН Александром Караськовым, который 20 лет руководил клиникой Мешалкина. Мера пресечения для него не избрана из-за того, что его госпитализировали из-за заболевания сердца.

Следственные органы выявили в НИИ финансовые нарушения с закупками медицинского оборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.