В Кузбассе введут региональный экологический стандарт угольной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Региональный экологический стандарт развития угольной отрасли планируют внедрить в Кузбассе, где добывается 60% всего российского угля, чтобы снизить негативное воздействие промышленности на окружающую среду. Об этом в пятницу сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме(ПМЭФ).

"Под брендом "Чистый уголь - чистый Кузбасс" объединились такие направления как строительство и ремонт дорог, отказ от перевозок угля по дорогам общего пользования и в черте города, контроль за соблюдением экологических норм угольными компаниями, создание новых норм санитарно-защитной зоны, развитие особо охраняемых природных территорий", - рассказал об основных принципах вводимого в регионе стандарта Цивилев.

Внедрение регионального экологического стандарта в Кузбассе поддержали более 150 промышленных предприятий, относящихся к первой категории опасности - это шахты, разрезы, обогатительные фабрики. "Основной принцип формирования экологического стандарта - взаимодействие власти, бизнеса и общественности в решении проблем экологической безопасности", - подчеркнул Цивилев.

В рамках внедрения стандартов планируется сформировать экологические паспорта всех предприятий первой категории опасности, которых на территории Кузбасса около двухсот, в паспорта войдут данные о границах санитарно-защитных зон, технологических нормативов и дорожные карты по повышению экологической эффективности добычи или переработки угля. Стандарт будет ранжировать предприятия отрасли в зависимости от уровня экологический эффективности применяемых природоохранных технологий.

Планируется, что за счет применения требований экологического стандарта произойдет снижение вредных выбросов в атмосферу в регионе не менее чем в два раза.

О программе

Программа "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" стартовала в области по инициативе Цивилева весной 2019 года, чтобы решить экологические проблемы региона, связанные с деятельностью угольных предприятий, в том числе и проблему "черного снега". Особенно остро от этого страдают жители городов и районов вблизи которых ведется добыча угля. Оседание большого количества угольной пыли происходит из-за открытых горных и взрывных работ. Кроме того, из-за перевозок угля автомобильным транспортом разрушаются дороги городов и районов области. Программа предполагает пересмотр подходов к угледобыче с учетом интересов региона и его жителей.

"Наша задача не гнаться за количеством добытого угля, чтобы не получилось так, что мы добываем много, нарушаем экологию, а в результате ничего не меняется, наша задача сделать высокоэффективную угольную отрасль", - отметил губернатор значимость программы.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.