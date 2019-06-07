"Единая Россия" выдвинула Олега Хорохордина кандидатом в главы Республики Алтай

ТАСС, 7 июня. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах главы региона. Такое решение было принято на партийной конференции, где подвели итоги предварительного голосования (праймериз), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Хорохордин путем тайного голосования набрал из 42 из 51 голоса", - сказал собеседник агентства.

Всего в список для голосования было внесено три кандидата. Помимо Хорохордина в него вошли член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Гигель - она набрала шесть голосов, и Глава Усть-Канского района Республики Алтай Эжер Ялбаков - три голоса.

4 июня Хорохордин объявил о намерении принять участие в сентябрьских выборах главы региона в качестве кандидата от партии "Единая Россия". Он отметил, однако, что намерен остаться беспартийным, поскольку рассчитывает "на широкий диалог и сотрудничество самых различных политических сил и общественных объединений". Хорохордин подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу изменить социально-экономическое положение региона, который сегодня "не отличается высоким уровнем жизни".

46-летний Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.