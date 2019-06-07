Губернатор Томенко опроверг слухи о предполагаемой отставке мэра Барнаула

БАРНАУЛ, 7 июня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о потенциальной отставке главы администрации столицы региона - Барнаула - Сергей Дугина.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мэр города Сергей Дугин якобы может уйти в отставку. Это связывали со сложной ситуацией в работе сетей ЖКХ города, неоднократными прорывами на водо- и теплостеях прошедшей зимой и весной. Ранее сообщалось, что сети ЖКХ в регионе изношены на 50-70%

"Я объявил курс на открытость, если у меня есть претензии к местной власти, я их высказываю. Критика со стороны руководства - это часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер. У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет", - сказал Томенко в пятницу ТАСС в ходе интервью на ПМЭФ.

Губернатор отметил, что в то же время у Сергея Дугина могут быть свои пожелания, но он их не высказывал. Томенко подчеркнул, что мэр делает большую и важную работу, в городе есть и успехи, и кое-где неудачи, но и краевые, и городские власти находят пути улучшения положения дел.

"У нас был сложный вопрос, связанный с теплоснабжением и вообще с функционированием коммунальной структуры зимой. Опять же, власти краевые и местные, ресурсоснабжающие организации вместе вырабатывают те пути, которые позволят напряженную ситуацию преодолеть и войти в плановый режим", - отметил Томенко.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.