Производственно-складской комплекс за 1 млрд рублей построят в Новосибирске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Производственно-складской комплекс площадью 15 тыс. кв. м стоимостью более 1 млрд рублей появится в Новосибирской области, комплекс введут в эксплуатацию в 2022 году. Соглашение о реализации проекта подписано на ПМЭФ между правительством региона, Агентством инвестиционного развития области и группой компаний "Алютех", сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"После введения объекта в эксплуатацию "Алютех" будет производить на новом заводе промышленные и гаражные секционные ворота, въездные ворота, роллетные системы, алюминиевые профильные системы и перегрузочное оборудование", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Благодаря запуску производства и выгодному логистическому положению нового завода мы рассчитываем значительно увеличить свое присутствие на рынке Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также раскрыть экспортный потенциал этого завода на рынке ближайших стран - Казахстана, Монголии и т. д.", - цитирует пресс-служба областного правительства генерального директора группы компаний "Алютех" Алексея Жукова.

Группа компаний "Алютех" - международный холдинг, головной офис которого расположен в Минске. В состав холдинга входят пять производственных предприятий - три в Беларуси, один в России и один в Украине, а также свыше 20 сбытовых подразделений в Европе, Северной Америке и Азии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.