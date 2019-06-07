Гостиницу для родителей планируют построить на территории детской больницы в Новосибирске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" рассмотрит возможность построить на территории городской детской больницы гостиницу для родителей, проходящих длительное лечение детей. Власти Новосибирской области уже провели с фондом переговоры и обсудили детали проекта, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава региона Андрей Травников.

"Мы договорились о том, что совместно рассмотрим возможность создания такой гостиницы. Такие проекты не только строятся за счет фонда "Дом Роналда Макдоналда", но и оплачивается содержание, проживание родителей за счет средств этого фонда, то есть, бюджетные средства расходоваться не будут. Город готов выделить фонду земельный участок в долгосрочную аренду для строительства столь социально значимого проекта", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что переговоры с фондом начались за несколько дней до ПМЭФ. Стороны обсудили детали проекта. "Мы не подписали документ, но переговоры провели, и мы готовы предоставить земельный участок", - подчеркнул Травников.

Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" основан сетью ресторанов "Макдоналдс" в 1984 году в память Рэя Крока, основателя компании. В настоящее время фонд работает более чем в шести странах мира. Средства фонда выделяются для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детским садам и медицинским учреждениям.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.