Глава РАН назвал основные элементы проекта по освоению Центральной и Восточной Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Проекты по добыче редкоземельных металлов (РЗМ), развитию сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры могут стать важнейшими элементами проекта освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком, сообщил ТАСС в пятницу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабинету министров и РАН подготовить и осенью текущего года представить проект освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как научно-промышленного центра.

"Я думаю, что эти регионы прежде всего богаты своими минеральными ресурсами. Поэтому проекты, направленные на добычу и извлечение редкоземельных металлов, очень важны для этого региона. Вообще в этом регионе очень интересно развитие сельскохозяйственного сектора, ведь там есть места с большим числом солнечных дней в году. И потом мы говорим ведь о больших пространствах, то есть все наши задумки о транспортной инфраструктуре, новых магистралях, "транссибах", все это может стать реальностью в первую очередь", - сказал он.

Ранее вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что Академия подготовит и представит в ближайшие дни в правительство предложения по проекту освоения пространств Центральной и Восточной Сибири.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.