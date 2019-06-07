Эксперты: Сибирь может стать научно-промышленным центром сотрудничества с Азией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сибирские регионы в качестве связующего звена между Европой и Дальним Востоком могут выступить в качестве логистического и промышленного центра, а также способны обеспечить страну мощными научными и образовательными ресурсами, что востребовано и за рубежом, в частности, в странах Азии. Об этом сообщили ТАСС представители органов власти сибирских регионов и Сибирского отделения РАН, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о формировании проекта освоения пространств Западной и Восточной Сибири.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поручил кабинету министров и РАН подготовить и осенью текущего года представить проект освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как научно-промышленного центра. Российская академия наук (РАН) подготовит и представит в правительство предложения по проекту освоения пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком в ближайшие дни.

Логистика и промышленность

В числе стратегических преимуществ сибирских регионов опрошенные ТАСС эксперты называют в первую очередь географическое положение, которое позволяет округу укреплять связи России с азиатскими странами, в частности, с Китаем.

"Географически мы находимся в центре России. Мы, с одной стороны кладовая, у нас все есть. С другой стороны, мы транзитный регион - с востока на запад и с запада на восток. А также и с севера на юг, в том числе к нашим коллегам из Китая", - сказал ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

В числе одного из главных драйверов роста он назвал развитие промышленности, в частности, реализацию проекта "Енисейская Сибирь", предусматривающего вложение в общей сложности около 1,9 трлн рублей в промышленные, инфраструктурные и другие объекты на территории центральных сибирских регионов.

Мнение Меняйло разделяет и глава одного из крупнейших промышленных центров Сибири - Кемеровской области - Сергей Цивилев, он также отметил, что одной из главных задач дальнейшего развития территории должно стать развитие транспорта.

"Сибирь - это связующее звено между Европой и Дальним Востоком, у нас огромный промышленный и, главное, человеческий потенциал. Кузбасс активно работает с соседними регионами, а также с РЖД по улучшению транспортной инфраструктуры, ведь чем больше путей сообщения будет в Сибири, тем активнее будет расти товарооборот", - сказал ТАСС Цивилев.

Потенциал природы и науки

Другим драйвером роста для Сибири должна стать наука, пояснил ТАСС Сергей Меняйло. Разработки местных ученых также востребованы на международном рынке, в том числе, Китаем, пояснил агентству заместитель председателя СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

"У нас в Сибири и на Дальнем востоке есть природные удобрения. Можно предлагать экологически чистые продукты питания, можно сделать новые сорбенты, которые будут задерживать вредные вещества. Их надо в 3 раза меньше, [чем распространенных сегодня], поскольку они имеют пролонгированное действие", - рассказал он.

Похиленко также отметил, что богатые перспективы в Сибири имеет геологическая наука - за Уралом достаточно перспективных районов, богатых полезными ископаемыми, о которых ученые имеют пока только приблизительные сведения. "В Восточной Сибири и арктических районах представляется интересным регион на 1 тыс. км восточнее Норильска. А дальше есть огромное месторождение редких металлов и есть четыре неизученных массива. Качество руд там уникальное, высокая концентрация и большие запасы. Там мирового масштаба кладовая редкоземельных металлов", - привел пример Похиленко.

Собеседник агентства уточнил, что западнее этого района находится место, где около 36 млн лет назад в Землю врезался огромный астероид. "Там была кристаллическая порода на основе графита. В момент взрыва появился наноразмерный материал, состоящий из мелких алмазов. Технологические характеристики этого материала колоссальные, он высокий по прочности. А там разведано 0,3% только. Там многие триллионы карат", - сообщил он.

Как уточнил ТАСС председатель президиума Иркутского научного центра РАН академик РАН Игорь Бычков, на международном уровне также востребованы проекты сибирской науки в области астрофизики, переработки полезных ископаемых, улучшения экологии. "В частности, у нас в байкальском регионе, это то, что касается озера Байкал", - сказал он.

Главный научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, академик РАН Николай Ляхов рассказал ТАСС, что многие разработки сибирские ученые ведут совместно с коллегами из других регионов и стран, и это сотрудничество стоит усиливать. "Это серьезный экспертный, как минимум, узел. И, если подкачать наши академические институты оборудованием и кадрами, мы справимся с этой задачей, все проанализируем и будем двигаться с правительством в нужном направлении", - сказал он.

Экспорт образования

Еще одним фактором укрепления связей с азиатскими странами может стать сотрудничество в сфере образования, считают эксперты. В этой сфере особенно велика роль Томска, где сосредоточено шесть крупных университетов, и практически каждый пятый житель города является студентом.

"У нас из 68 стран студенты и из 67 регионов России, и так уже десятилетия", - сказал ТАСС губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметив, что в регионе есть база для развития экспорта образования.

Как сообщил ТАСС ректор Томского государственного университета - одного из крупнейших университетов за Уралом - Эдуард Галажинский, университеты могут стать не только "кузницей кадров", но и вместе с научными институтами формировать научный комплекс для решения задач новой экономики. Томский государственный университет более 140 лет занимается изучением потенциала территории, и сейчас является передовым для реализации стратегии научно технологического развития России", - сказал Галажинский.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.