Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

ТАСС, 8 июня. Три человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

"Сегодня около 11:00 (07:00 мск) в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск - Юрга произошло ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio - женщина и 7-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля получил травмы - сейчас ему оказывают помощь медики. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины устанавливаются.