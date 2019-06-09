Фестиваль Great Altai проходит на берегу реки Песчаная в Алтайском крае

ТАСС. 9 июня. Туристко-спортивный фестиваль Great Altai (Большой Алтай) стартовал в воскресенье на берегу реки Песчаная в Смоленском районе Алтайского края.

"Шесть лет назад началась эта эстафета под названием "Большой Алтай". Монголия, Китай, Казахстан и теперь нам выпала честь принимать эти соревнования, нам - Алтайскому краю. Мы убеждены, лучшего способа для развития наших отношений, чем такие встречи - нет", - заявил на церемонии открытия зампредседателя правительства региона Павел Дитятев.

Фестиваль проходит раз в два года на территории так называемого Большого Алтая, к которому географически относятся территории четырех государств: России, Монголии, Китая и Казахстана. Первый состоялся в 2013 году в Баян-Ульгийском и Ховдском аймаках Монголии, второй - в 2015 году в округе Алтай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР). В 2017 году его провели на территории Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Ранее сообщалось, что фестиваль на территории России в Алтайском крае планировали провести осенью 2019 года, однако потом перенесли на лето - начало туристического сезона в регионе.

Фестиваль в Алтайском крае продлится до 16 июня. В нем примут участие более 700 человек из России, Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Армении и Новой Зеландии.

Участники "Большого Алтая" соревнуются в 17 видах спорта или туризма в природной среде. Среди дисциплин рафтинг, скалолазание, национальные виды спорта, соревнования по автотуризму и велотуризму. Во время соревнований по скайранингу - скоростному восхождению - спортсменам предстоит подняться на известную точку притяжения туристов - гору Церковка в Белокурихе. Также пройдут соревнования по спортивному ориентированию, пешеходному туризму рыболовному спорту.