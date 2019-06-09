Алтайский край сохранит финансирование в ФЦП по развитию туризма

ТАСС, 9 июня. Алтайский край сохранит финансирование в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2019-2025 годы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Алтайский край был в ФЦП и обязательно в ней будет", - сказал Дегтярев, добавив, что во время парламентского мониторинга исполнения программы в ноябре прошлого года по ряду туристских объектов края, таких как кластер "Золотые ворота", были отставания.

По его словам, в настоящее время регион ликвидировал эти отставания. Дегтярев не уточнил, какие средства может получить регион в рамках новой ФЦП.

В воскресенье в Алтайском крае прошло выездное заседание комитета Госдумы, на котором обсудили реализацию в регионе предыдущей целевой программы (2011-2018 годы).

В три туристских кластера Алтайского края: "Барнаул - горнозаводской город", "Золотые ворота" и кластер "Белокуриха", в который входит субкластер "Белокуриха - 2", в период с 2011 года по 2018 годы было вложено 10,5 млрд рублей, из них около 2,8 млрд рублей - средства федерального бюджета, 1 млрд - средства консолидированного бюджета, остальная сумма - внебюджетные источники.