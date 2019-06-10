Крупную партию наркотиков изъяли в Иркутской области

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области изъяли из незаконного оборота крупную партию кокаина и таблеток "экстази" на сумму более 1 млн рублей. Арестован 32-летний ранее судимый наркоторговец, который планировал распространять вещества в ночных клубах, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МВД.

"В ходе обыска в арендуемой им квартире при помощи служебно-разыскной собаки сыщики обнаружили место хранения запрещенного законом зелья. Результатами исследования установлено, что найденный порошок является кокаином массой свыше 80 г. Там же полицейские обнаружили более 200 таблеток "экстази". По имеющиеся информации, наркотики планировались к реализации на территории ночных клубов", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере") и ч. 3 ст. 228.1 ("Сбыт наркотических средств в значительном размере"). Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы.