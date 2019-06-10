Медоборудование на 8 млн рублей получит ветеранский госпиталь на Алтае

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Алтайского края сообщило о предстоящей передаче 10 июня партии медицинского оборудования благотворительным фондом "Память поколений" Алтайскому краевому госпиталю для ветеранов войн.

"Сегодня представители благотворительного фонда "Память поколений" передадут Алтайскому краевому госпиталю для ветеранов войн оборудование стоимостью более 8 млн рублей. Комплект оборудования необходим медучреждению, чтобы создать вторую операционную и оказывать большему числу пациентов помощь, в которой они нуждаются, а также внедрять новые методики ее оказания", - говорится в сообщении.

Алтайский госпиталь оказывает медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны и региональных конфликтов, ежегодно там проходят лечение более 7 тыс. человек. Фонд "Память поколений" - некоммерческая организация, помогающая ветеранам боевых действий в получении адресной высокотехнологичной помощи, основан в 2015 году.