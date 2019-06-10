Обход города Усолье-Сибирское в Иркутской области построят к 2024 году

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма в Иркутской области, через которые по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ежедневно транзитом следуют около 20 тыс. автомобилей, построят к 2024 году, сообщила в понедельник пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье". 10 июня объявлен электронный аукцион на выполнение работ.

"Согласно утвержденному Федеральным дорожным агентством проекту, к 2024 году в Усольском районе планируется построить 42 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Объездная дорога будет четырехполосной с несколькими путепроводами, мостами и надземными пешеходными переходами. Новый участок обеспечит "зеленый коридор" для транзитного транспорта. Сейчас по двум населенным пунктам в сутки идет около 20 тысяч машин, в том числе большегрузных. Это почти вдвое больше нормы для существующей автодороги", - говорится в сообщении.

Сейчас в часы пик, чтобы преодолеть участок федеральной трассы, проходящий через Усолье-Сибирское и поселок Тельма, автомобилистам нужно не менее часа. Новая дорога позволит вдвое сократить время в пути и увеличить пропускную способность.

В составе дороги будут пять путепроводов, пять мостов, два надземных пешеходных перехода, оборудованных подъемниками для маломобильных граждан. Безопасность дорожного движения обеспечат 28 км искусственного электроосвещения, разделительное металлическое барьерное ограждение. Источником финансирования является федеральный бюджет. Общая стоимость объекта составляет порядка 17 млрд рублей. В строительном сезоне 2019 года дорожникам предстоит выполнить работы на 600 млн рублей.

Город Усолье-Сибирское, где живет 77 тыс. человек, находится в 80 км от Иркутска. Поселок Тельма расположен под Усольем-Сибирским.