Систему вентиляции шахты "Алексиевская" в Кузбассе запустили после аварийной остановки

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Главный вентилятор проветривания эвакуированной шахты "Алексиевская" в Кузбассе, который был остановлен из-за сбоя в подаче электроэнергии, запущен в работы. Предприятие готовится к возобновлению добычи, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управляющей шахтой угольной компании "Полысаевская".

"В 13:15 (9:15 мск) вентилятор был запущен. Вторая смена [горняков] готовится к спуску в шахту, [предприятие] будет работать в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник из-за сбоя в системе вентиляции на "Алексиевской" из шахты были экстренно эвакуированы 95 горняков, пострадавших среди шахтеров нет. Установлено, что во время проведения земляных работ на поверхности шахты был поврежден кабель, питающий вентилятор главного проветривания шахты. На момент ликвидации последствий ЧП добыча была временно приостановлена.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. В июне 2018 года администрация Кемеровской области сообщила, что созданная УК "Полысаевская" занимается выводом действующих угледобывающих активов группы "Заречная" - шахт "Алексиевской" и "Заречной".