Ученые в Новосибирске нашли способ "закаливания" растений с помощью салициловой кислоты

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из университета Фрайбурга (Германия) доказали, что обработка корней молодых растений салициловой кислотой позволит посевам легче справляться с болезнями и простимулирует их рост, сообщила в понедельник пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

Салициловую кислоту активно используют в агротехнологии, например, в качестве регулятора роста для пшеницы. Однако ранее речь шла только о замачивании семян перед посевом или внешней обработке растений - не затрагивая корневую систему.

"Обработка всходов слабым раствором салициловой кислоты может стать для растений своего рода "закаливанием", помогая в дальнейшем справляться с болезнями и одновременно стимулируя их рост. Это не только послужит дополнительной защитой для будущего урожая, но и снизит затраты, поскольку для той же площади посевов потребуется в пять-десять раз меньше салициловой кислоты", - говорится в сообщении.

Благодаря исследованию в Новосибирске удалось выяснить, как салициловая кислота действует на корень растения, и что произойдет в случае заметного снижения концентрации кислоты. Исследователи установили, что снижение концентрации кислоты в десять раз при обработке растения значительно стимулирует рост придаточных корней, останавливая при этом рост основного стержня. Одновременно с этим увеличивается количество стволовых клеток в концах корней.

Такие изменения, по словам ученых, ведут к тому, что растение воспринимает обработку кислотой в слабой концентрации, как предупреждение о надвигающейся угрозе и начинает готовиться ее пережить, что можно использовать для дополнительной защиты урожая и снижения затрат посевной. В дальнейшем ученые планируют изучить механизмы изменений типа корневой системы при обработке кислотой.