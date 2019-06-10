Участниками молодежного управленческого форума на Алтае стали 1,5 тыс. человек

ТАСС, 10 июня. Молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" (АТР) открылся в понедельник в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, в нем принимают участие 1,5 тыс. человек. Как сообщил журналистам после церемонии открытия полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, половина участников приехала на форум впервые.

"Мы посмотрели сегодня, кто в первый раз на форуме - таких 50%. Это молодежь из разных регионов. На этом форуме воспитываются лидеры. Есть возможность показать, раскрыть себя и пойти той дорогой, которая интересна, даст возможность самореализоваться", - сказал Меняйло.

Он отметил, что форум с каждым годом расширяет границы, его программа становится насыщеннее, поэтому у него есть перспективы выйти на федеральный уровень. Сегодня мероприятие имеет статус окружного. Как сообщил журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в 2019 году состав экспертов на форуме обновился на 80% по сравнению с прошлым годом.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил, что участники АТР, проекты которых победят, получат на их реализацию финансовую поддержку. "У каждого молодого человека, который привез социальный проект - молодежный, творческий, системный, - есть возможность его презентовать, получить ресурсы - они в этом году достаточно большие распределяются для физических лиц и высших учебных заведений - и дальше в течение года свой проект реализовывать", - сказал Платонов.

Форум "Алтай. Территория развития" в 2019 году объединил участников от 18 до 35 лет из 74 регионов России и 13 стран, это молодые предприниматели, лидеры некоммерческих организаций, управленцы старшего звена. Работают более 200 российских и зарубежных экспертов. Цель АТР - привлечение талантливых управленцев и молодежных команд к разработке и реализации проектов по формированию кадрового потенциала для решения задач социально-экономического развития. В этом году в программе форума сделан акцент на предложения молодежи по развитию территорий и помощи своим регионам.

АТР является преемником форума "Алтай. Точки роста", который за предыдущие десять лет принял более 15 тыс. участников из 62 регионов РФ и 43 стран.