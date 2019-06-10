В Кузбассе после схода оползня с отвала угольного разреза перекрыто русло реки

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Горная масса с отвала разреза "Кийзасский" в Кузбассе сошла в русло реки Большой Кийзас, частично перекрыв его. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе департамента угольной промышленности области.

"Произошел сход горной массы на отвале, [сошел] оползень. Русло реки Большой Кийзас перекрыто [на участке] около 700-800 метров. <…> [На предприятии] приняли решение перекачивать воду насосами, чтобы не допустить накопления водной массы", - сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства также уточнил, что высота сошедшей в реку горной массы составляет порядка пяти-десяти метров. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, что не привело к нарушению электроснабжения предприятия и ближайших к нему населенных пунктов. По данным департамента, в настоящий момент угледобывающее предприятие пытается самостоятельно ликвидировать последствия схода горной массы в реку.

"Они (руководство разреза - прим. ТАСС) сделали запросы [в контролирующие органы], чтобы им разрешили с водным объектом работать. Будет разработан перечень мероприятий [по очистке русла реки и ликвидации последствий схода горной массы]", - сказал сотрудник департамента.

Река Большой Кийзас протекает на юге Кемеровской области в районе Мысковского городского округа и впадает в реку Мрас-су. Ранее местные жители уже обращались в прокуратуру с требование проверить работу разреза "Кийзасский", который, по мнению граждан, загрязняет реку промышленными выбросами.

Разрез "Кийзасский" расположен в городе Мыски на юге Кемеровской области и введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 млн тонн угля. Разрез входит в состав группы "Сибантрацит" - мирового лидера на рынке антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.