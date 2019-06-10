Экспозиция музея Валентина Распутина в Иркутске пополнится копиями его рукописей

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Экспозиция музея Валентина Распутина в Иркутске пополнится цифровыми копиями его рукописей и фотографий, фотоснимками московских и иркутских театральных постановок по произведениям писателя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"В музей В. Г. Распутина привезут материалы из фондов Валентина Распутина в Москве, Музея МХАТ и отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Это цифровые копии фотографий и рукописей писателя. <…> Кроме того, будут использованы фотоматериалы московских и иркутских театральных постановок по произведениям писателя", - говорится в сообщении.

В администрации музея ТАСС сообщили, что для обновления экспозиции в Иркутск из Москвы специально прилетела вдова Распутина Ольга Лосева, она привезла материалы. Пресс-служба правительства сообщает, что с этой целью также приедет доцент кафедры дизайна и креатива Московского финансово-промышленного университета "Синергия", одна из создательниц Музея Александра Солженицына в Кисловодске Ольга Данильченко. Процесс обновления экспозиции завершится к 21 июня.

Музей Валентина Распутина был открыт в Иркутске 15 марта 2017 года в день 80-летия со дня рождения выдающегося сибирского писателя. Там воссоздан рабочий кабинет прозаика, представлены предметы из его иркутской квартиры, личные вещи и произведения. Коллекция музея сформирована из экспонатов, которые передали сын писателя Сергей Распутин и жена Ольга Лосева.