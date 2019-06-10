В Новосибирске ученые будут искать следы радиоактивного загрязнения во мхах

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН проведут исследование накопления радионуклидов в хвойных деревьях, мхах и лишайниках. Это позволит предсказать свежие искусственные загрязнения, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Новосибирские геохимики исследуют мхи, лишайники и хвойные деревья, произрастающие совместно в ландшафтно-климатических зонах Сибири. Эти растения являются биологическими индикаторами радиоактивных загрязнений. Задача ученых - выяснить, как в них накапливаются и распределяются радионуклиды. Полученные данные могут оказаться полезными для контроля активности вредных веществ в других растениях", - сообщает издание.

Отмечается, что радионуклиды могут попасть в пищевую цепочку, в конечном счете оказывая влияние на здоровье человека. Радионуклиды, в зависимости от происхождения, подразделяются на естественные (ЕРН), появление которых обусловлено природными факторами, и искусственные (ИРН), которые появляются в результате деятельности человека. Естественные радионуклиды в растениях не представляют угрозы для здоровья человека.

Согласно результатам исследования, наибольшее содержание искусственных радионуклидов наблюдалось: на северных территориях в отмершей части растения, а в южных - в его субстрате (земельная смесь). Отмечается также, что в эпифитных лишайниках, которые растут на деревьях, концентрация вредных веществ больше, чем в эпигейных - наземных.

"Скорее всего, это связано с мозаичным выпадением осадков. Эпифитные растения получают загрязнения в течение всего года, в то время как эпигейные в осенне-зимний период, который длится по пять-шесть месяцев, изолированы слоем снега", - передает издание слова ведущего научного сотрудника лаборатории геохимии благородных и редких элементов Института геологии и минералогии СО РАН Веры Страховенко.

Кроме того, удалось выяснить, что в хвое содержание опасных радионуклидов в два-три раза меньше, чем в мхах и лишайниках. Исследования показали, что ель и пихта обычно практически не накапливают радионуклиды в хвое, в отличие от сосны и кедра. Изучение содержаний ИРН, в частности, в хвое позволяет контролировать появление свежих загрязнений, что показала авария на атомной станции Фукусима.