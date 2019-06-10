Уникальные экспонаты пополнили музей-заповедник Василия Шукшина в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Фонд Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина в Алтайском крае пополнился уникальными экспонатами, которые ему передали в дар коллеги советского кинорежиссера и писателя. В частности, это раскладушка, на которой спал Шукшин, и периодические издания из его архива, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Во время международного фестиваля "Интермузей-2019" в Москве коллеги Василия Шукшина Ирина Сергиевская и Анатолий Заболоцкий передали в дар Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику в Сростках уникальные экспонаты", - говорится в сообщении.

Анатолий Заболоцкий, который снимал с Шукшиным фильмы "Печки-лавочки" и "Калину красную", передал музею раскладушку и чемодан, подаренные ему режиссером. По воспоминаниям Заболоцкого, Шукшин часто приходил к нему в гости в Москве и иногда оставался ночевать. "Ложился на эту раскладушку, клал руки за голову и подолгу смотрел в потолок. <…> Иногда он подбирал с пола тетрадь и записывал", - цитируют Заболоцкого в пресс-службе. Так появился рассказ Шукшина "Други игрищ и забав". Также Заболоцкий подарил музею копии листов Сборника писем оптинского старца Амвросия 1897 года издания, который они с Шукшиным оформили в твердый переплет, а также периодические издания из личного архива режиссера.

Ирина Сергиевская, которая в 1973 году была редактором фильма "Калина красная", передала в дар музею фотокопию книги Серена Кьеркегора "Гармоническое развитие эстетических и этических начал в человеческой личности" из личной библиотеки Шукшина, афишу фильма "Калина красная" на финском языке, справку о соотношении сценарного метража и метража, вошедшего в эту картину, экземпляры многотиражной газеты Мосфильма "Советский фильм".

В пресс-службе краевого министерства культуры ТАСС уточнили, что часть новых экспонатов привезли с собой из Москвы алтайские участники фестиваля "Интермузей-2019", остальные прибудут в регион в ближайшее время.

Василий Шукшин - советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Его родиной является село Стростки Алтайского края. В 1978 года в Сростках был открыт мемориальный музей В. М. Шукшина. В 1999 году на его базе постановлением правительства РФ создан Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина. Экспозиции рассказывают о личной жизни и творческом пути режиссера и писателя.