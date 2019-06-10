Власти Кузбасса создали штаб для контроля очистки русла реки после схода оползня угля

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Кузбассе по распоряжению губернатор Сергея Цивилева для контроля за очисткой русла реки Большой Кийзас, которая пострадала из-за схода горной массы с отвала угольного разреза "Кийзасский". Работы по ликвидации последствий уже начались, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора Андрей Панов.

Горная масса с отвала разреза "Кийзасский" в Кузбассе сошла в реку Большой Кийзас, в результате чего было перекрыто около 800 метров в русле реки. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи. Работники предприятия в понедельник начали своими силами ликвидировать последствия схода оползня и расчищать русло реки.

"По поручению губернатора создан регулярно работающий штаб, [который] будет работать круглосуточно, разработан план [ликвидации последствий схода оползня угля в реку], по которому ведутся работы. Каждый час мы будем проводить мониторинг ситуаций, следить за тем, как выполняются эти работы, будет оцениваться ущерб, который нанесен природе. Я могу всех заверить, что предприятие однозначно все свои нарушения устранит и компенсационные действия по данному направлению проведет, за этим мы обязательно проследим", - сказал Панов.

Река Большой Кийзас протекает на юге Кемеровской области в районе Мысковского городского округа и впадает в реку Мрас-су. Ранее местные жители уже обращались в прокуратуру с требование проверить работу разреза "Кийзасский", который, по мнению граждан, загрязняет реку промышленными выбросами.

Разрез "Кийзасский" расположен в городе Мыски на юге Кемеровской области и введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 млн тонн угля. Разрез входит в состав группы "Сибантрацит" - мирового лидера на рынке антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.