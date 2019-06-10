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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием такси в Иркутской области

Авария произошла на 24-м км Байкальского тракта

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей, один из которых принадлежит службе такси, в понедельник на Байкальском тракте в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Сегодня около 16:40 (11:40 мск) на 24-м км Байкальского тракта произошло столкновение автомашин Toyota Corolla и ВАЗ-2115. Иномарка следовала со стороны поселка Листвянка, ВАЗ двигался во встречном направлении. По предварительной информации, в результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли, трое пассажиров Toyota госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что службе такси принадлежит Toyota Corolla. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работает следственно - оперативная группа.

Байкальский тракт - автомобильная дорога, которая ведет из Иркутска в популярный среди туристов поселок Листвянка на Байкале.

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