Туризм вошел в число основных целей въезда иностранцев в Новосибирскую область

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Главными целями въезда иностранных граждан на территорию Новосибирской области за январь-май 2019 года стали не только традиционные для региона "работа" и "частная", но и "туризм", замкнувший тройку лидеров. Об этом в понедельник в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель начальника Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

"Из года в год у нас лидируют иностранные граждане, которые прибыли с целью "работа". Их 40 тысяч, или 50% от первично поставленных на миграционный учет. Вторая цель пребывания - это "частная" - 23 тысячи, третья - это "туризм", четвертая - это "учеба". Кстати, туризм у нас вырвался в лидирующие позиции, в тройку лидеров. В прошлом году эта тенденция началсь, и в этом году она также продолжается", - сказала Фоменко.

Замглавы управления пояснила ТАСС, что за 5 месяцев 2019 года в регион с целью "туризм" въехали 8174 иностранца, что более чем на тысячу превышает аналогичный показатель прошлого года (7109 человек). При этом из стран дальнего зарубежья больше всего интерес к региону проявляют граждане Китая (более 50%).

"Не только наш регион [Новосибирская область], но и вообще Сибирский федеральный округ [интересен туристам]. И мы знаем, что правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска прикладывает достаточно большое количество усилий, чтобы в этом направлении развиваться", - отметила Фоменко.

По итогам 5 месяцев 2019 года, по данным Фоменко, увеличилось количество прибывших в регион иностранных граждан, приехавших для пребывания и проживания. За январь-май поставлено на миграционный учет 114 тысяч человек (+5% к аналогичному периоду прошлого года). Первично поставлено на миграционный учет 81 тыс. человек. С целью "работа" прибыло 40 тысяч человек. Основными государствами въезда в регион являются Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.