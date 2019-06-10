Пожар на подземных выработках заброшенной шахты в Кузбассе ликвидирован

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Подземный пожар ликвидирован на заброшенных горных выработках угольной шахты в городе Киселевске. О происшествии местные жители сообщили пожарным 5 июня, на ликвидацию пожара потребовалось несколько дней, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Все работы окончены, пожар ликвидирован, сейчас [работаем] в режиме наблюдения, новых очагов [подземного возгорания] не обнаружено", - сказал собеседник агентства, пояснив, что угрозы населению нет.

Подземный пожар возник в городе Киселевске Кемеровской области из-за возгорания на несанкционированной мусорной свалке в конце мая. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили горящий мусор, но через несколько дней местные жители вновь заметили задымление на участке. Позже было установлено, что происходит горение под землей - на заброшенных горных выработках ликвидированной шахты "Киселевская". Для тушения подземного пожара был снят верхний слой земли над горящими пластами угля.

Моногород Киселевск расположен на юге Кемеровской области, в нем проживают более 95 тыс. человек. Работающие в городе предприятия специализируются на добыче и обогащении угля. Шахта "Киселевская" приостановила добычу осенью 2013 года, позже предприятие было признано судом банкротом.