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В Иркутской области произошел сбой в электроснабжении алюминиевого завода "Русала"

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Сбой электроснабжения Братского алюминиевого завода (БрАЗ) "Русала" в Иркутской области произошел во вторник, сообщается в справке Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"11 июня на Братской ГЭС ... отключилась восьмая цепь тупиковой ВЛ 220 кВ "Братская ГЭС - БрАЗ" <...> Причина выясняется. Зафиксирован сброс нагрузки Братским алюминиевым заводом на 161 МВт", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Братский алюминиевый завод производит не только алюминий, но и электротехническую катанку, слитки из сплавов и другую продукцию, которую поставляет в страны Европы, Азии, СНГ, Японию, США.

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