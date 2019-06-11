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Власти северного поселка Иркутской области просят губернатора спасти от закрытия аэропорт

Как сообщил глава поселка Мама Виктор Шпет, только самолетом можно добраться от населенного пункта до Иркутска

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Администрация поселка Мама в Иркутской области, где возникла угроза закрытия аэропорта, обратилась к главе региона Сергею Левченко с просьбой найти возможность компенсировать убытки, которые несет предприятие. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава поселка Виктор Шпет.

"Росавиация сообщила нам о том, что аэропорт Мамы прекращает свою деятельность с 1 ноября 2019 года в связи с нерентабельностью, и объект будет переведен в статус посадочной площадки. А Росавиации, в свою очередь, об этом сообщили акционеры аэропорта, которые несут убытки. Я обратился к губернатору Иркутской области, депутату Законодательного собрания от нашего района с просьбой вмешаться в ситуацию. У нас это практически единственное сообщение с регионом, только самолетом можно добраться до Иркутска. Авиацией к нам доставляют продукты питания и другие необходимые грузы", - сказал он.

По словам главы поселка, убытки аэропорт несет в связи с тем, что предприятию не в полном объеме возмещают из областного бюджета выпадающие доходы. Администрация Мамы просит губернатора найти возможность компенсировать убытки или рассмотреть вопрос о выкупе объекта в областную собственность.

Как сообщается на сайте Законодательного собрания Иркутской области, которое вмешалось в ситуацию, у предприятия ежегодно сокращается объем работы. В 2017 году аэропорт Мамы обслужил 256 воздушных судов, в 2018 году - 140, а с начала 2019 года - всего 25. В связи с тяжелой финансовой ситуацией с апреля сокращен штат работников. Сейчас депутаты Заксобрания ждут от профильных министерств регионального правительства предложений по решению проблемы.

Планируемый перевод аэропорта в статус посадочной площадки означает, что в Маме перестанут обслуживать воздушные суда. По словам Шпета, авиасообщение с Иркутском останется, но на рейсы придется поставить другие самолеты, которые не смогут перевозить грузы и пассажиров в большом объеме. "Будут вместо Ан-24 летать, например, L-410 (19-местный двухмоторный самолет - прим. ТАСС). У них перелет намного дольше, и нет комфортных условий, а у нас много летает пенсионеров и инвалидов", - отметил глава поселка.

Связь севера с Иркутском

Аэропорт поселка Мамы был создан на базе гидропорта, первые рейсы выполнены в 1930 году, в 1948 начались регулярные полеты. В 2007 году ОАО "Аэропорт Мама" обанкротилось, в 2009 году его имущество в рамках конкурсного производство купило ООО "Мамский аэропорт", учредителями которого, согласно выписке из ЕГРЮЛ, являются пять физических лиц. В настоящее время из аэропорта выполняются рейсы только в Иркутск и обратно два раза в неделю.

Поскольку аэропорт Мамы располагает бетонной взлетно-посадочной полосой, он принимает самолеты, которые не могут сесть в соседнем городе Бодайбо, когда грунтовую полосу там размывает дождями.

Поселок городского типа Мама с населением около 3 тыс. человек является административным центром Мамско-Чуйского района, который находится на севере Иркутской области. Летом связь поселка с другими территориями обеспечивает также единственный паром на реке Витим, который находится в частной собственности, в холодное время года - зимник.

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