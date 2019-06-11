Итоги турнира по дворовому футболу в Забайкалье подведут 12 июня

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Итоги самого масштабного в Забайкалье детского спортивного турнира по футболу "От дворового спорта к медалям", который проводится на средства президентского гранта в 3 млн рублей, подведут в Чите в День России, 12 июня. В соревнованиях принимают участие около 400 человек, сообщил во вторник ТАСС организатор турнира, директор автономной некоммерческой организации "Спорт для всех" Олег Постыка.

"Сегодня ребята в составе команд со всех районов Забайкалья, включая самые отдаленные северные Каларский и Тунгиро-Олекминский, начали состязания, играют в футбол на двух площадках. Уникальность проекта "От дворового спорта к медалям" в том, что участвуют обычные дети, которые не ходят в детско-юношеские спортивные школы, на какие-то секции: в некоторых селах, деревнях, где они живут, таких и нет даже. 12 июня на главной площади в Чите состоится награждение команды чемпионов турнира", - сказал Постыка.

Он добавил, что правила проекта не позволяют составлять для соревнований сборные того или иного района: в финале в Чите участвуют именно команды - победители районных этапов, то есть представители конкретного населенного пункта. "Это очень важно: представьте, дети из глубинки приезжают после отборочных испытаний в столицу региона как представители своего села, становятся чемпионами, и с призами, всей чемпионской атрибутикой возвращаются к себе домой как настоящие звезды. Второй момент - в поселке, откуда победители, мы строим спортивные поля, площадки, порой все это побуждает местные власти дальше развивать детей, благоустраивать для них территорию на местах", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, как в 2018 году, чемпионами турнира стала команда из поселка Новопавловка в Петровск-Забайкальском районе. "Обыграли городские команды из Читы, Краснокаменска, где есть условия для тренировок. И эти мальчишки вернулись героями, на приз-сертификат там соорудили поле, подключилась местная администрация, местные компании, обустроили рядом со спортивным полем парк, потом мы там еще площадку для воркаута сделали", - добавил Постыка.

О проекте

Организация "Спорт для всех" проводит соревнования в Забайкалье с 2002 года, с 2014 года они охватывают все районы края. Каждый год к участию привлекаются от 15 до 20 тыс. детей и взрослых, которые соревнуются в течение года в футболе, шахматах, лапте, в хоккей с мячом в валенках. Финансировать проект помогают местные власти, разные компании, большую помощь в организации оказывают волонтеры.

"Это у нас уже целое движение, и наша мечта - расширить проект на весь Дальний Восток, поделиться опытом с другими регионами, для начала с соседней Бурятией, там, мы знаем, тоже есть такое направление, как работа дворовых инструкторов", - сказал собеседник.

По данным пресс-службы правительства Забайкальского края, в 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 млн рублей. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа по этому показателю Забайкальский край занял 4 место.

"Благодаря привлеченным грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более 100 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.