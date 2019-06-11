В Томской области мужчина украл с дороги более 50 бетонных плит

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Томской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл 52 бетонные плиты, позволявшие машинам проехать по единственной дороге, ведущей в село Катайга, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемый на "КамАЗе" с манипулятором 28 мая похитил бетонные плиты с дороги Катайга - Степановка.

"Приехав на 35-й километр автодороги, подозреваемый при помощи манипулятора похитил 52 плиты, погрузив их в прицеп и кузов автомобиля. На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль "КамАЗ" и вывез их на 35-й километр, затем уложил на автодорогу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 тыс. рублей. В настоящее время он полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ).

В Катайге живет около 1 тыс. человек. Село находится практически на границе с Красноярским краем. Расстояние до ближайшего села, Степановки, составляет около 80 километров. Единственная дорога до Катайги является грунтовой. Ей пользуются лесозаготовители и другие водители, без бетонных плит машины вязнут в грунте.