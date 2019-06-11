Студенческие отряды Сибири примут участие в строительстве автобана в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Первую в Сибири окружную студенческую стройку организуют в Кузбассе на участке будущего автобана между городами Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Порядка 150 бойцов студенческих отрядов из регионов СФО приедут на Кузбасс этим летом, чтобы принять участие в дорожном строительстве, сообщил во вторник на брифинге начальник департамента молодежной политики и спорта Кузбасса Антон Пятовский.

"Окружная стройка будет [организована] на дороге, которая идет от Кемерова до Ленинска-Кузнецого. <…> К нам едут ребята со всей Сибири, чтобы вместе с нами закончить этот важный для региона проект", - сказал Пятовский. Он пояснил, что в работах на объекте будут задействованы порядка 150 студентов из Красноярского края, Новосибирской и Томской областей, Хакассии, Алтайского края и Кузбасса.

Порядка 30 студентов, которые смогли досрочно сдать летнюю сессию, уже приступили к работам. Остальные приедут на окружную кузбасскую стройку к концу июня и заняты до середины августа, пока объект не будет торжественно запущен в эксплуатацию, сообщил ТАСС руководитель Кемеровского отделения организации "Российские студенческие отряды" Виктор Новоселов.

"По итогам конкурсного отбора определились регионы, которые будут участвовать. Это опытные студенческие отряды, со своей историей, которые ежегодно участвуют в подобных проектах. Средняя заработная плата там [на окружной стройке] составит порядка 26 тыс. рублей на руки в месяц, это достаточно хорошие деньги для студентов", - сказал Новоселов. Для студентов организовано горячее питание и проживание в Ленинске-Кузнецком.

Строительство автобана в Кузбассе началось в 2005 году. Автомобильная трасса с разрешенной скоростью движения до 130 км/час прокладывается между городами Кемерово и Ленинск-Кузнецкий в обход мелких населенных пунктов и будет соединена с четырехполосным участком дороги до Новокузнецка. Кузбасский автобан свяжет прямым скоростным путем северные и южные территории области и станет первой в Сибири высокоскоростной автомагистралью.

Ранее в эксплуатацию введен участок автобана протяженностью в 50 км. Сейчас дорожники вместе со студентами завершают строительство последнего отрезка трассы от с. Чусовитино до п. Демьяновка протяженностью 17,6 км. Он является соединительным звеном автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк.