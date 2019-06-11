В Кузбассе в мусорном баке обнаружили тело новорожденного мальчика

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в городе Тайга. Тело новорожденного мальчика местные жители обнаружили в мусорном баке в одном из городских дворов, сообщает журналистам во вторник пресс-служба регионального Следственного комитета.

"По предварительным данным, в утреннее время [10 июня] мужчина обнаружил в мусорном баке пакет, в котором находилось тело младенца мужского пола. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь, которые констатировали смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении ведомства.

Судебно-медицинские эксперты в настоящий момент устанавливают время и причину смерти новорожденного. Следователи и сотрудники полиции в Тайге проверяют всех женщин на поздних сроках беременности, которые стояли на учете в медучреждениях и пытаются найти мать умершего младенца.