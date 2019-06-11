Врио главы Республики Алтай в 2018 году заработал почти 4,5 млн рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Доходы врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина в 2018 году составили 4 млн 465 тыс. рублей, следует из информации, размещенной на сайте регионального правительства.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год - 4465263,43 руб.", - указано в опубликованной на сайте таблице со сведениями о доходах.

У Хорохордина есть четыре квартиры, три из них в индивидуальной собственности, их площадь - 60,4, 46,2 и 47,8 кв. метров. В одной из квартир он владеет долей в размере 1/6. Также ему принадлежит доля в гараже. Вся недвижимость находится в России. Врио главы Алтая имеет автомобили Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro, BMW 740, два мототранспортных средства и снегоход.

Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.

8 июня он подал документы в избирательную комиссию региона и стал первым кандидатом на пост главы республики, выборы которого состоятся 8 сентября.