Власти Кузбасса привлекли ученых для установления причин подземных пожаров в Киселевске

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли" выясняют причины подземных угольных пожаров на месте заброшенных угольных шахт в городе Киселевске. Эксперты уже взяли первые лабораторные пробы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Киселевска.

"Чтобы понять причины сложившейся ситуации и спланировать дальнейшие мероприятия, руководство [Киселевского городского] округа привлекло научно-исследовательский институт. Сегодня представители лаборатории профилактики эндогенных пожаров ВостНИИ <…> брали пробы воздуха, выходящего на поверхность. Если под землей есть газ, образованный в процессе горения, аппаратура это обязательно покажет, определив уровень концентрации", - сказали в пресс-службе.

Подземный пожар возник в городе из-за возгорания на несанкционированной мусорной свалке в конце мая. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили горевший мусор, но через несколько дней местные жители вновь заметили задымление на участке. Позже было установлено, что горение происходит под землей - на заброшенных горных выработках.

В 2019 году в Киселевске, где проживают около 95 тысяч человек, обострились сразу несколько экологических проблем, связанных с добычей угля. В конце мая в одном из районов города на месте заброшенных горных выработок начались подземные пожары - горели угольные пласты ликвидированной шахты "Киселевская". Минувшей зимой жители города страдали от оседания большого количества угольной пыли, так как дома в Киселевске находятся рядом с угольными предприятиями.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уже поручил своим заместителям и главе города встретиться с местными жителями и угольщиками, чтобы выработать совместные пути решения экологических проблем. Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором просит предоставить им убежище. В письме жители Киселевска жалуются на загрязнение воздуха в городе угольной пылью от разрезов, а также выхлопами тяжелой карьерной техники, которая применяется при добыче угля.