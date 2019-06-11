В СФУ разрабатывают проект школы для северных жителей для замены передвижных

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) разрабатывают проект современной школы, способной стать альтернативной передвижным учебным заведениям и интернатам, в которых сейчас обучаются школьники, живущие в северных районах Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СФУ.

"Представители администрации северных районов ставят перед нами крупную задачу - мотивировать молодежь оставаться в родных местах, сохранять и приумножать традиционную культуру. Особенно это касается представителей коренных малочисленных народов Севера - сейчас северяне учатся или в интернатах, или в передвижных школах. Мы готовим проект школы для небольших населённых пунктов - в современном здании, спроектированном по последнему слову науки и техники, дети смогут получать среднее общее образование. Для этого не придётся надолго покидать свой дом", -заявила Олеся Киселева, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования Института архитектуры и дизайна СФУ.

Преподаватели и студенты Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета также разрабатывают комплексный архитектурный проект для поселений арктической зоны Красноярского края на основе современных технологий, реализация которого изменит представление людей о жизни на Крайнем Севере. Он предусматривает строительство новых школ и домов для небольших городов и рабочих посёлков Крайнего Севера, таких как поселок Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Главной задачей проекта исследователи считают изменение общественного мнения о северных территориях, которые считаются оторванными от цивилизации.