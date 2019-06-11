В Новосибирском оперном театре пройдет премьера одноактных балетов хореографов XX века

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Одноактные постановки "Класс-концерт", "Рубины" и "Тема с вариациями", созданные выдающимися хореографами Асафом Мессерером и Джорджем Баланчиным в XX веке, представят на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). Непростую с точки зрения техники исполнения постановку "Класс-концерт" восстанавливал племянник хореографа, балетмейстер, мастер реконструкции советской балетной классики Михаил Мессерер по неполным видеозаписям, рассказал он журналистам во вторник.

В программе, которую создали специально для сцены НОВАТ, объединены три постановки - созданный классиком советской хореографии Асафом Мессерером "Класс-концерт", спектакли "Рубины" и "Тема с вариациями" хореографа, основоположника американского классического балета Джорджа Баланчина.

Балет "Класс-концерт" был создан хореографом Мессерером для балетной школы и труппы Большого театра в конце 1950-х годов, он представляет собой театрализованный балетный урок, который показывает зрителю ежедневный труд танцовщика в балетном классе - от базовых элементов до труднейших виртуозных движений.

"К сожалению, не сохранилось полной записи спектакля ("Класс-концерт"). <…> Я сам танцевал в этом спектакле много раз, мы возили его заграницу с Большим театром, когда я был танцовщиком молодым. Я стоял за кулисами, ожидая своего выхода, и выучил партии женские, партии мужские и восстановил его", - рассказал Михаил Мессерер о реконструкции постановки.

Два других одноактных балета - "Рубины" и "Тема с вариациями" были созданы Баланчиным в середине прошлого века, над их постановкой на новосибирской сцене работали специалисты Фонда Джорджа Баланчина Нилас Мартинс и Диана Уайт. Каждые два года театры, которые ставят на своих сценах наследие хореографа, должны продлевать лицензию у Фонда, занимаясь со специальным репетитором, отвечающим за стиль и технику. Во вторник Уайт сообщила журналистам, что готовить труппу театра к этой постановке было удовольствием в связи с близостью русской балетной школы к личности Баланчина и его профессиональной деятельности.

Премьерные показы пройдут 12, 13 и 14 июня на большой сцене театра, в спектакле 14 июня, который закроет балетный сезон, примут участие звезды российского балета из НОВАТа, Большого театра России и петербургского Михайловского театра.

О хореографах

Джордж Баланчин - основоположник американского классического балета. Родился в Санкт-Петербурге, танцевал в труппе Мариинского театра, затем в "Русском балете" Сергея Дягилева. В 30-е годы по приглашению американского любителя мецената Л. Керстайна он переехал в Америку, где создал школу американского балета, затем труппу "Нью-Йорк Сити Балет".

Народный артист Асаф Мессерер - советский балетмейстер, хореограф. Является представителем артистической династии Плисецких - Мессерер, лауреатом двух Сталинских премий - в 1941 и 1947 годах.