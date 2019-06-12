Карнавальный парад колясок прошел в Кемерове в День России

КЕМЕРОВО, 12 июня. /ТАСС/. Около 40 семей в Кемерове приняли участие в шестом городском параде колясок. По традиции костюмированное шествие проходит ежегодно 12 июня, когда кемеровчане отмечают сразу два праздника - День города и День России, сообщила в среду ТАСС организатор парада Вара Котлубовская.

"Парад колясок - это большой семейный праздник, который проходит в Кемерове уже шестой год подряд. И уже стало традицией проводить его именно 12 июня, в День России и в День города, потому что семья - это вся наша страна, наш город, а праздник нас объединяет", - сказала собеседница агентства.

Ежегодно для праздничного шествия выбирается тематика, в ее стилистике участники оформляют свои коляски, велосипеды и самокаты и подбирают карнавальные костюмы. Организаторы не ограничивают участников в выборе детского транспорта, главное условие - чтобы в параде участвовали семьями. В этом году кемеровчанам было предложено пофантазировать на тему сказок.