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Ученые выяснили причину подземных пожаров в кузбасском Киселевске

По данным обследования территории, нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли" (ВостНИИ) исследовали район в шахтерском Киселевске, где ранее были зафиксированы подземные пожары, и пришли к выводу о том, что нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева.

"Мы приглашали ВостНИИ, институт проводил с научной точки зрения обследование территории [где ранее были зафиксированы подземные пожары], чтобы дать свою оценку. <…> Сегодня пришло заключение, что на данном участке происходит нагревание массы от горящих бытовых отходов. Там годами жители складировали в конце улицы золу, мусор, в том числе старую мебель. <...> Это все горит, вглубь ушло. На данный момент там сейчас начинаются работы именно по выбору этой массы, которая тлеет", - сказала она.

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Подземный пожар возник в городе из-за возгорания на несанкционированной мусорной свалке в конце мая. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили горевший мусор, но через несколько дней местные жители вновь заметили задымление на участке. Позже было установлено, что горение происходит под землей - на заброшенных горных выработках.

"Сейчас эту массу [отходов] выберут, просыплют весь этот участок глиной, проведут полную рекультивацию этих участков. После того, как все процессы горения прекратятся, будет проводиться высадка деревьев", - сообщила Тимофеева, добавив, что официальное заключение ВостНИИ администрация Киселевского городского округа опубликует 13 июня.

В Киселевске Кемеровской области проживает около 95 тысяч человек. В 2019 году в городе обострились сразу несколько экологических проблем, связанных с добычей угля. Минувшей зимой жители города страдали от оседания большого количества угольной пыли, так как дома в Киселевске находятся рядом с угольными предприятиями.

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