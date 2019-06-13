Ученые выяснили причину подземных пожаров в кузбасском Киселевске

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли" (ВостНИИ) исследовали район в шахтерском Киселевске, где ранее были зафиксированы подземные пожары, и пришли к выводу о том, что нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева.

"Мы приглашали ВостНИИ, институт проводил с научной точки зрения обследование территории [где ранее были зафиксированы подземные пожары], чтобы дать свою оценку. <…> Сегодня пришло заключение, что на данном участке происходит нагревание массы от горящих бытовых отходов. Там годами жители складировали в конце улицы золу, мусор, в том числе старую мебель. <...> Это все горит, вглубь ушло. На данный момент там сейчас начинаются работы именно по выбору этой массы, которая тлеет", - сказала она.