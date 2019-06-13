Алтайские власти намерены привлечь Фонд ЖКХ к модернизации системы водоснабжения Рубцовска

БАРНАУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края планируют получить субсидию Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию системы горячего водоснабжения города Рубцовска, где температура горячей воды в квартирах не превышает 40 градусов, что ниже нормы. Об этом сообщается в четверг на сайте Алтайского краевого Законодательного собрания.

"Финансирование проекта министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев предложил осуществлять с использованием средств Фонда содействия развитию ЖКХ. <…> Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов подчеркнул, что определение объемов работ и подготовка необходимой документации должны проходить в максимально интенсивном режиме, чтобы успеть получить субсидию Фонда уже в этом году", - говорится в сообщении.

Власти рассматривают несколько вариантов модернизации системы горячего водоснабжения в Рубцовске. Приоритетный - строительство индивидуальных тепловых пунктов, в которых холодная вода будет подогреваться до нормативных показателей. По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, на модернизацию потребуется около 1 млрд рублей. Сибирская генерирующая компания, с которой администрация Рубцовска заключила концессионное соглашение, уже приступила к подготовке пакета документов на получение субсидии, но ее размер пока не уточняется.

Как отмечается в сообщении, от жителей Рубцовска властям регулярно поступают жалобы на низкую температуру горячей воды в квартирах. Главная причина - отсутствие циркуляции в городской централизованной системе горячего водоснабжения и большие теплопотери.

Весной 2019 года в Рубцовске произошло несколько крупных аварий на коммунальных сетях. 17 апреля более тысячи человек остались без воды из-за прорыва на водопроводе. В начале апреля проваливался участок железобетонного коллектора протяженностью 15 метров, в марте в городе вводился режим повышенной готовности из-за обрушения канализационного коллектора.